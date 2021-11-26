"Складно щось говорити про Мудрика в поєдинку Інтер – Шахтар. Він вийшов на поле лише на 80-й хвилині та зіграв 10 хвилин. У нас багато талантів. Ми чекаємо, коли Супряга стане на ноги, коли Мудрик стане на ноги. Вони поки що діти. Їм дали бонус. Тренери їх виставляють до основного складу і дають шанс, яким потрібно скористатися.

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Це добре, що тренери терплять та довіряють молодим гравцям. У їхньому віці швидше треба ставати на ноги, щоб не довелося шукати якихось іноземних футболістів. Наші таланти мають все, щоб грати у великому футболі. Потрібно забути про той футбол, у якому вони були, і про їхні колишні регалії. Юнацький та дорослий футболи – це різні футболи. Грати за Динамо та за Шахтар, грати у Лізі чемпіонів – це вже інший футбол. Чим раніше вони це зрозуміють, тим краще для них.

Супряга? Я вірю в нього. Краще довіряти Супрязі, аніж запрошувати якогось іноземного футболіста на його позицію. Супряга має всі дані, щоб грати у великому футболі. Найголовніше – Супряга має модель сучасного футболіста. Має швидкість, має молодість. Він той форвард, який результативно закінчує атаки. Я і решта, клуб, тренер чекають від Влада, коли він стане на ноги і приноситиме користь Динамо", – поділився Буряк у інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 5 результативних передач. Супряга ж провів лише 6 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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