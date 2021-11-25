Севилья заинтересована в подписании полузащитника Шахтера Михаила Мудрика, сообщает Fichajes.

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Игра 20-летнего футболиста очень нравится руководству "нервионцев" и именно украинцем "красно-белые" хотят укрепить атакующее звено. Отмечается, что трансфером Мудрика лично займется спортивный директор клуба Рамон Мончи.

Напомним, в текущем сезоне Михаил провел за Шахтер 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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