Марокко продолжает творить историю на ЧМ-2022. "Атласные львы" после побед над Бельгией и Испанией обыграли еще и Португалию, став первым представителем Африки, вышедшим в полуфинал Мундиаля.

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По мнению игроков сборной Португалии, часть успеха марокканцев принадлежит и аргентинскому рефери Факундо Тельо, работой которого футболисты остались очень недовольны.

"Мы не могли играть во втором тайме, потому что судья постоянно останавливал игру. Это чемпионат мира, здесь непросто быть. И приходит сюда такой, как этот судья, и не дает нам играть. Вратарь упал на землю, тянул время, а он добавил всего 8 минут.Я очень злой. Единственной командой, которая играла во втором тайме, была Португалия.

Это неприемлемо, чтобы нас судил аргентинский арбитр, особенно после вчерашних слов Лионеля Месси. У нас было качество, чтобы выиграть чемпионат мира, но не удалось. Могу поспорить, что Аргентина станет чемпионом. После того, что я увидел сегодня, они могут отдать Аргентине титул.

Я горжусь нашей командой. Мы сражались до последней минуты, но не смогли победить. Очень грустно", – цитирует Пепе Mirror.

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