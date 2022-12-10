Марокко продовжує творити історію на ЧС-2022. "Атласні леви" після перемог над Бельгією та Іспанію обіграли ще й Португалію, ставши першим представником Африки, який вийшов у півфінал Мундіалю.

Роналду розплакався після вильоту Португалії з ЧС-2022 – Кріштіану знову не перервав ганебну серію

На думку гравців збірної Португалії, частина успіху марокканців належить і аргентинському рефері Факундо Тельо, роботою якого футболісти залишилися вкрай незадоволені.

"Ми не могли грати в другому таймі, тому що суддя постійно зупиняв гру. Це чемпіонат світу, тут непросто бути. І приходить сюди такий, як цей суддя, і не дає нам грати. Воротар впав на землю, тягнув час, а він додав лише 8 хвилин. Я дуже злий. Єдиною командою, яка грала у другому таймі, була Португалія.

Це неприйнятно, щоб нас судив аргентинський арбітр, особливо після вчорашніх слів Ліонеля Мессі. У нас була якість, щоб виграти чемпіонат світу, але не вдалося. Можу посперечатися, що Аргентина стане чемпіоном. Після того, що я побачив сьогодні, вони можуть віддати Аргентині титул.

Я пишаюся нашою командою. Ми боролися до останньої хвилини, але не змогли перемогти. Дуже сумно", – цитує Пепе Mirror.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022