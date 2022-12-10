Португалия не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2022. Команда Фернанду Сантуша проиграла Марокко (0:1) и завершила борьбу за Кубок мира.

Марокко – Португалия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Криштиану Роналду появился на поле во втором тайме, однако не смог помочь Португалии отыграться. После игры нападающий, так и не ставший чемпионом мира, разрыдался и первым ушел в раздевалку.

Вполне возможно, что это был последний матч 37-летнего Криштиану на чемпионатах мира, ведь в 2026-м ему будет уже 41. Форвард сыграл на 5-ти Мундиалях, лучшим из которых стал первый. В 2006 году Португалия финишировала четвертой, после чего не проходила дальше четвертьфинала.

К слову, в плей-офф Мундиалей Роналду так и не забил ни одного мяча. В 8-ми матчах "на вылет" (включая поединок за третье место ЧМ-2006) нападающий сыграл 570 минут, нанес 27 ударов, но ни один из них голевым так и не стал.

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