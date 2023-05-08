Руководство французского гранда недовольно результатами и работой Кристофа Гальтье. Есть большая вероятность того, что тренер покинет летом столицу Франции.

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Согласно информации RMC Sport, спортивный директор Луиш Кампуш уже определился с преемником, который заменит француза во главе команды. ПСЖ хотел бы пригласить на должность тренера Жозе Моуринью. Эксцентричный наставник неоднократно приезжал к португальцу, когда тот работал с Лиллем. Кампуш уже установил первые контракты с агентом тренера Жорже Мендешем. Сам Моуринью заинтересован в предложении ПСЖ и хочет получить новый вызов, несмотря на то, что ему нравится жизнь в Италии.

Обычно главного тренера выбирают в Дохе. Несколько недель в Катаре идут дискуссии по поводу нового наставника, но единодушного решения еще не приняли. Считается, что именно спортивному директору предоставят право выбрать нового тренера для ПСЖ.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавляет итальянскую Рому. Действующий контракт португальца с клубом рассчитан до 2024 года.

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