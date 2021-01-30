"Они хотят, чтобы Динамо проиграло?": Вацко раскритиковал ультрас "бело-синих" за протесты против Луческу
Журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мыслями относительно противостояния ультрас Динамо и президента команды Игоря Суркиса.
"Ультрас выразили свою позицию, Игорь Михайлович выразил свою позицию. Суркис в своем интервью четко показал, что Динамо – это не "мы", а я – это Динамо. Он, как человек, который инвестирует деньги, имеет на это право.
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Ультрас имеют право на свою позицию, он имеет право на свою позицию. Это, на мой взгляд, делает Динамо слабее. Нет консолидации. В итоге общее дело слабее.
Я просто не понимаю протестующих против Луческу. Это протест против Динамо? Они хотят, чтобы команда проиграла? Они болеют, чтобы команда демонстрировала плохие результаты и Луческу уволили?" – сказал Вацко в программе "Вмикай підігрів".
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