"Ультрас выразили свою позицию, Игорь Михайлович выразил свою позицию. Суркис в своем интервью четко показал, что Динамо – это не "мы", а я – это Динамо. Он, как человек, который инвестирует деньги, имеет на это право.

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Ультрас имеют право на свою позицию, он имеет право на свою позицию. Это, на мой взгляд, делает Динамо слабее. Нет консолидации. В итоге общее дело слабее.

Я просто не понимаю протестующих против Луческу. Это протест против Динамо? Они хотят, чтобы команда проиграла? Они болеют, чтобы команда демонстрировала плохие результаты и Луческу уволили?" – сказал Вацко в программе "Вмикай підігрів".

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