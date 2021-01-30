"Ультрас висловили свою позицію, Ігор Михайлович висловив свою позицію. Суркіс в своєму інтерв'ю чітко показав, що Динамо – це не "ми", а я – це Динамо. Він, як людина, яка інвестує гроші, має на це право.

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Ультрас мають право на свою позицію, він має право на свою позицію. Це, на мій погляд, робить Динамо слабкішим. Немає консолідації. У підсумку загальна справа слабшає.

Я просто не розумію протестантів проти Луческу. Це протест проти Динамо? Вони хочуть, щоб команда програла? Вони вболівають, щоб команда демонструвала погані результати і Луческу звільнили?" – сказав Вацко у програмі "Вмикай підігрів".

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