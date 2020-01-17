toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

"Вони навіть не п'ють зараз", – Мілевський назвав основну причину невдач Динамо

17 січня 18:20 3853 Читать на русском
"Вони навіть не п'ють зараз", – Мілевський назвав основну причину невдач Динамо
Артем Мілевський / фото з відкритих джерел

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів, що, на його думку, негативно впливає на гру та результати київської команди.

"Чому Динамо зараз так грає? Я думаю, що справа в колективі. Наприклад, в Динамо Брест у минулому сезоні був прекрасний колектив. Ми збиралися разом приблизно раз на тиждень. А у Києві, я впевнений, гравці після тренування стрибають у свої авто, і все – хто куди. Вони навіть не можуть по бокалу пива випити. Вони навіть не п'ють зараз.

Мілевський проти Києва – Динамо Брест проведе спаринг із рідним клубом ветерана

Я думаю, що важливо одразу після тренування не роз'їжджатися до дружин, до батьків. Зберіться, пообідайте – це година-півтори. Не обов'язково пити пиво. Випийте кави, обговоріть тренування, розкажіть якусь історію, посмійтеся. Важливо, щоб колектив був. Але я не бачу в Києві цього колективу зараз", – сказав Мілевський Youtube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, Мілевський виступав за першу команду київського Динамо з 2002 по 2013 рік. Наразі він захищає кольори Динамо Брест, з яким став чемпіоном Білорусі у сезоні 2019.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Лунін: Моє головне завдання – повернутись у Реал
06:30
386
Теги
Динамо Динамо Артем Мілевський Артем Мілевський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
45
хв
Уотфорд
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук