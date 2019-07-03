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Онгла проходить медогляд в Антверпені – Карпати можуть отримати солідну суму

3 липня 11:53 2154 Читать на русском
Онгла проходить медогляд в Антверпені – Карпати можуть отримати солідну суму
Мартін Онгла / Карпати

Хавбек Карпат Мартін Онгла, права на якого належать Гранаді, близький до переходу в бельгійський Антверпен.

Як стало відомо "Футбол 24" з власних джерел, півзахисник Карпат Мартін Онгла дійсно близький до переходу в Антверпен. Камерунець зараз проходить медогляд в бельгійському клубі.

Хавбек Карпат Онгла близький до переходу в Антверпен

Зауважимо, що Онгла виступає у Карпатах на умовах оренди, яка розрахована до кінця року, права на футболіста належать Гранаді. При достроковому розірванні орендного договору, "леви" отримають компенсацію у розмірі 300 тисяч євро від іспанського клубу.

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Нагадаємо, у другій частині минулого сезону камерунський хавбек зіграв за Карпати 15 матчів в усіх турнірах, де забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Джерело: Футбол 24
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Теги
Трансфери Головне Трансфери чемпіонату України Бельгія Карпати Карпати Мартін Онгла Мартін Онгла Антверпен Антверпен
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