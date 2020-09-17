"Фонсека? Последней точкой кипения для меня стал Рак. Когда Фонсека вот так поступил с Раком – донецким пацаном, который всем сердцем в Шахтере, грош цена.

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Он начинал: "Жека, на трибуну, 5 матчей". За что? Про что? Я вообще не понимал такого. В два нападающих. Через 5 матчей – быстро переобуться. Ну как? Ты тренер, ты или держишь это... Ты систему привел. Возвращает Ракицкого, а потом если опять что-то – Рака снова. Он тебе шавка, или что?

Ракицкий – это полкоманды. Это как история. Он должен был в Шахтере закончить. Тем более знаю, как он президента Шахтера любит этот город", – поделился Селезнев в программе Трендец.

Напомним, Ярослав Ракицкий выступал за основную команду Шахтера с 2010 по 2019 годы, после чего перешел в российский Зенит. Фонсека возглавлял донецкий клуб с 2016 по 2019 годы, однако не всегда доверял Ракицкому место в основе.

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