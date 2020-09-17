"Фонсека? Останньою крапкою кипіння для мене став Рак. Коли Фонсека ось так вчинив з Раком – донецьким пацаном, який всім серцем в Шахтарі, гріш ціна.

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Він починав: "Жека, на трибуну, 5 матчів". За що? Про що? Я взагалі не розумів такого. У два нападники. Через 5 матчів – швидко перевзутися. Ну як? Ти ж тренер, ти або тримаєш це... Ти систему привів. Повертає Ракицького, а потім якщо знову щось – Рака знову. Він тобі шавка, або що?

Ракицький – це півкоманди. Це як історія. Він повинен був у Шахтарі закінчити. Тим більше знаю, як він президента Шахтаря любить, це місто", – поділився Селезньов у програмі Трендець.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький виступав за основну команду Шахтаря з 2010 по 2019 роки, після чого перейшов у російський Зеніт. Фонсека очолював донецький клуб з 2016 по 2019 роки, однак не завжди довіряв Ракицькому місце в основі.

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