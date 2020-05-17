"Он снимал цепочку, брил бороду, стриг ногти": Спаллетти рассказал, как звезда Ромы боролся с лишним весом

Лучано Спаллетти поделился воспоминаниями о диете хавбека Давида Писарро, которого тренировал в Роме.

"Писарро имел тенденцию прибавлять в весе, поэтому мы почти создали игру. Когда доходило до взвешивания, он снимал цепочку, брил бороду, стриг ногти – что угодно, чтобы уменьшить вес!

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Когда он ставал на весы, и вес был правильным, товарищи по команде начинали петь и аплодировали ему стоя. Тогда он принимал поднос с пирожными и предлагал их всем, следил за мной и сам ел их, потому что у него был правильный вес, ему можно!" – приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, чилиец Писарро за шесть лет в Роме сыграл более 150 матчей, добыв два Кубка Италии.

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