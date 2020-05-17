toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ГЕРМАНИЯ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЭРЛИНГ ХОЛАНД КОРОНАВИРУС

"Он снимал цепочку, брил бороду, стриг ногти": Спаллетти рассказал, как звезда Ромы боролся с лишним весом

17 мая 22:59 3 Читати українською
"Он снимал цепочку, брил бороду, стриг ногти": Спаллетти рассказал, как звезда Ромы боролся с лишним весом
Давид Писарро / Getty Images

Лучано Спаллетти поделился воспоминаниями о диете хавбека Давида Писарро, которого тренировал в Роме.

"Писарро имел тенденцию прибавлять в весе, поэтому мы почти создали игру. Когда доходило до взвешивания, он снимал цепочку, брил бороду, стриг ногти – что угодно, чтобы уменьшить вес!

Рома погрязла в космических долгах и вынуждена продавать главных звезд – Фонсека рискует потерять лидеров

Когда он ставал на весы, и вес был правильным, товарищи по команде начинали петь и аплодировали ему стоя. Тогда он принимал поднос с пирожными и предлагал их всем, следил за мной и сам ел их, потому что у него был правильный вес, ему можно!" – приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, чилиец Писарро за шесть лет в Роме сыграл более 150 матчей, добыв два Кубка Италии.

Найбільш п’яний тренер в історії футболу: брав титули, засинав на матчах, а тренування проводила його дружина

blog_ava
Салах отказался переходить в Реал
17 мая
507
Теги
Италия Давид Писарро Давид Писарро Рома Рома Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
14
мин
Вердер
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук