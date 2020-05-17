"Він знімав ланцюжок, голив бороду, стриг нігті": Спаллетті розповів, як зірка Роми боровся із зайвою вагою

Лучано Спаллетті поділився спогадами про дієту хавбека Давіда Пісарро, якого тренував у Ромі.

"Пісарро мав тенденцію додавати у вазі, тому ми майже створили гру. Коли доходило до зважування, він знімав ланцюжок, голив бороду, стриг нігті – що завгодно, щоб зменшити вагу!

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Коли він ставав на ваги, і вага була правильною, товариші по команді починали співати і аплодували йому стоячи. Тоді він брав тацю з тістечками і пропонував їх всім, стежив за мною і сам їв їх, тому що у нього була правильна вага, йому можна!" – наводить слова Спаллетті Football Italia.

Нагадаємо, чилієць Пісарро за шість років у Ромі зіграв понад 150 матчів, здобувши два Кубка Італії.

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