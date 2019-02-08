"Он сделал свой выбор", – Гусев прокомментировал переход Ракицкого в Зенит

Помощник наставника Динамо U-21 Олег Гусев отреагировал на факт перехода Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.

"Как отреагировал на то, что Ракицкий перешел в Зенит? Абсолютно нейтрально, все равно. Это его решение. Ему вскоре 30, он сделал свой выбор. Оценил, положил на весы одно и второе", – рассказал Гусев в программе ФизКультура.

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Напомним, Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера и подписал контракт на 3,5 года. По неофициальной информации, трансфер центрбэка обошелся Зенита в 15 млн евро – 10 получил Шахтер, а также 5 сам Ярослав. Кроме того, зарплата Украинский в питерском клубе составляет 2,5 миллиона евро в год.

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