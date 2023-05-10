Пеп Гвардиола считает, что Лионель Месси заслуживает чемпионских проводов из футбола – для этого игрок должен вернуться в Барселону.

"Месси – величайший игрок всех времён. В последние десятилетия Барселона переживала свой пик, и без Лео этот успех был бы невозможен.

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Уходи Месси в ПСЖ стал шоком для каталонского клуба. Никто бы в жизни не поверил, что всё завершится именно так. Я знаю, что Лапорта очень уважает Месси. С тех пор как Лео ушел, президент повторяет: такой игрок заслуживает прощания как великий.

Он ушел из-за очень сложных финансовых обстоятельств, по тысячам причин, в которые я не собираюсь вникать. Лео помог нашей Барселоне стать намного большим клубом, чем он был до его прихода. Лео и его семья до сих пор получают ту же любовь за всю благодарность и уважение, которые он проявил к клубу.

Придёт день, когда я окажусь на стадионе Барсы, смогу встать и поаплодировать Лео – и главное – проводить его, как он того заслуживает. Знаю, что Жоан Лапорта постарается вернуть его. Месси собирается сделать невозможное, чтобы вернуться", – цитирует Гвардиолу ESPN.

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