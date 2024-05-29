"Ради этого я и работал. Но сейчас нужно работать еще больше и цепляться за свой шанс. Жду Евро. Готовлюсь спокойно, не думаю о важности матчей. Если переживаешь, нужно себя успокаивать. Мы еще не начали тренироваться, поэтому говорить о волнении рано.

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Основа сборной уже на Евро-2024? Посмотрим. Это решать тренеру, все будет зависеть от готовности. Конечно, я хочу сыграть.

Пока что у меня не было какого-то особого посвящения в сборной, может, ребята что-то придумают уже на Евро. Если нужно, готов петь (улыбается) – традиция есть традиция. В команде приняли очень хорошо. Со всеми познакомился, хорошие ребята, подсказывают на тренировках. Хорошо ладим", – цитирует Бражко пресс-служба Динамо.

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