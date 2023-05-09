Руководство Ла Лиги в лице президента организации Хавьера Тебаса одобрило "план жизнеспособности" Барселоны и дала зелёный свет для подписания контракта с Лионелем Месси. Об этом информирует Catalunya Ràdio.

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Для подписания Месси каталонскому клубу придётся расстаться с несколькими игроками и выручить 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Барселона планирует получить 80 млн евро от продажи Рафиньи в Ньюкасл.

Согласно инсайдеру Жерару Ромеро, у Барселоны есть запасной план, если клубу не удастся вернуть Месси. Аргентинца может заменить игрок, который сыграет сегодня в полуфинальном матче Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити.

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