"Он подготовил меня к европейскому футболу": экс-звезда сборной России назвал главное преимущество Яковенко над Моуринью
Бывший полузащитник Челси Алексей Смертин вспомнил тренировочный процесс под руководством украинского наставника Павла Яковенко.
"Суровая школа Яковенко дала мне фундамент: научила читать игру, начинать атаки, действовать на опережение, быть ответственным не только в атаке, но и в обороне. Когда я приезжал в Англию и Францию, много тактических нюансов уже были привычными.
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Можно сказать, Яковенко подготовил меня к европейскому футболу. Простой пример: он тренировал моментальный отбор мяча в атаке в случае потери – сразу вступаешь в единоборство, чтобы вернуть его за 5 секунд, пока соперник не оклемался.
Когда столкнулся с похожим упражнением у Моуринью в Челси, подумал: "Нифига себе. Вот это Яковенко крутой". Только у Моуринью между упражнениями мы могли попить водичку, а у Яковенко – нет. Он считал отдыхом немного другое: подачи с фланга и завершение", – написал Смертин в своем блоге на Sports.ru.
Напомним, Смертин работал под руководством Яковенко в российском Уралане в 1998 году.
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