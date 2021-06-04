"Из всех упомянутых в прессе прежде команд интерес реально был только от Сельты. Это то, что я знаю. Это было перед началом чемпионского сезона в Генке.

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Остальные варианты были не конкретные, это больше слухи. Ко мне не доходила информация, что есть реальный интерес от других.

Была и Сампдория, но в то время у них были проблемы. Аталанта была более конкретна, переговоры двигались, не стояли на месте. А с Сампдорией были разговоры до какого-то момента, а потом все закончилось", – сказал Малиновский в программе "Вацко LIVE".

Напомним, Руслан перешел в Аталанту в июле 2019 года за 13,6 млн евро. В сезоне 2020/21 провел за итальянский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

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