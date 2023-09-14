В число претендентов на награду от ФИФА включены 12 футболистов и 5 тренеров.

В список номинантов премии The Best лучшему игроку 2023 года попали Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Хвича Кварацхелия (Наполи), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Илкай Гюндоган (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Лионель Месси (Интер Майами), Виктор Осимхен (Наполи), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал), Марцело Брозович (Аль-Наср).

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При составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. По этой причине достижения на ЧМ-2022 при выборе победителя не учитываются.

В список номинантов премии The Best лучшему тренеру попали Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Симоне Индзаги (Интер), Ангелос Постекоглу (Тоттенхэм), Лучано Спаллетти (сборная Италии) и Хави (Барселона).

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