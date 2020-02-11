"Он отключил телефон и не доехал к нам": Шаран рассказал о срыве перехода Гуцуляка в Александрию

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, как проходили переговоры с Алексеем Гуцуляком, который в итоге перешел в Десну.

"Хотели пригласить Гуцуляка, разговаривали, он дал добро, уже билет купили, ждали его. Я договорился с президентом о таких условиях, которые он хотел, президент дал добро. Ехал к нам – и не доехал. Отключил телефон и не отвечал.

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Десна озвучила ему чуть больше. Может, гораздо больше. Я сказал об этом президенту. Он сказал, что мы тоже готовы заплатить Гуцуляку, сколько он захочет. Но человек совершил немного не так, как хотелось бы. Но это его право. К сожалению, мы его не увидим в нашей команде", – сказал Шаран в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, Гуцуляк перешел в Десну в январе. Предыдущим клубом 22-летнего футболиста были львовские Карпаты, в составе которых он сыграл 12 матчей и забил 2 гола в первой части УПЛ.

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