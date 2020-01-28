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"Гуцуляк – не огурец, чтобы его отдавать", – Ящишин объяснил, почему форвард не был вовлечен в обмен Карпат и Руха

20:45 81 Читати українською
"Гуцуляк – не огурец, чтобы его отдавать", – Ящишин объяснил, почему форвард не был вовлечен в обмен Карпат и Руха
Алексей Гуцуляк / фото: Карпаты

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин заявил, что бывший форвард львовян Алексей Гуцуляк сам принимал решение относительно своего будущего.

"Можете спросить Гуцуляка сами. Для меня, признаюсь честно, было бы значительно лучше, если бы Гуцуляк перешел в Рух. Мы с Рухом договорились о хорошем варианте обмена футболистами.

Гуцуляк раскрыл причины перехода в Десну

Почему Гуцуляк выбрал Десну – вопрос к нему. Я принял его позицию. Обвинять Карпаты в том, что мы его не отдали ДРуху... Гуцуляк – не огурец, чтобы его куда-то отдавать", – сказал Ящишин в эфире Футбол News.

Напомним, недавно Гуцуляк перебрался в Десну из Карпат, цвета которых защищал последние 2 года. Его контракт с черниговским клубом рассчитан на 3 года.

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