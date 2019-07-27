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Гризманн признался, что не знал о своем будущем после заявления об уходе из Атлетико

20:11 38 Читати українською
Гризманн признался, что не знал о своем будущем после заявления об уходе из Атлетико
Антуан Гризманн / Барселона

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал о своем переходе в состав каталонцев.

"Когда я сказал, что покидаю Атлетико, в моем будущем еще не было ясности. Знал только, что хочу измениться, принять новый вызов. В конце концов после раздумий, после отпуска, действительно началась история с Барселоной. Именно этот вариант стал для меня единственным .

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Не слишком ли долго ждал? В итоге неделю, хотя да, довольно долго. Много комментариев, много звонков... И когда мне наконец позвонили из Барселоны, я был невероятно счастлив.

В Барселоне хочу совершенствоваться, играть, быть важным для тренера и для раздевалки, наслаждаться футболом. Я здесь, чтобы помочь команде", – передает слова Гризманна Mundo Deportivo.

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