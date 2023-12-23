Саудовская Аравия, 18 тур

Аль-Иттихад – Аль-Раед – 1:3

Голы: Ромариньо, 25 – Эль-Баркауи, 22, 72, Аль-Доссари, 90

Удаление: Аль Олаян, 12 (Иттихад)

Карим Бензема уже может прощаться с чемпионскими амбициями. Аль-Иттихад потерпел второе поражение подряд. Ни француз, ни Н'Голо Канте с Фабинью ничего не смогли поделать с Аль-Раедом под руководством Игора Йовичевича.

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Заметим, что хозяева уже на 12-й минуте остались в меньшинстве, но это не помешало им свести первый тайм к результативной ничьей. Однако уже после перерыва Аль-Раед забил еще дважды, доведя дело до сенсационной победы, благодаря которой подопечные Йовичевича покинули зону вылета. Аль-Иттихад остался на шестом месте, но отставание от лидера теперь составляет 22 очка.