Бензема проиграл Йовичевичу – Аль-Раед прибил Аль-Иттихад и выбрался из зоны вылета
Громкой сенсацией завершился последний матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Иттихад проиграл Аль-Раеду.
Саудовская Аравия, 18 тур
Аль-Иттихад – Аль-Раед – 1:3
Голы: Ромариньо, 25 – Эль-Баркауи, 22, 72, Аль-Доссари, 90
Удаление: Аль Олаян, 12 (Иттихад)
Карим Бензема уже может прощаться с чемпионскими амбициями. Аль-Иттихад потерпел второе поражение подряд. Ни француз, ни Н'Голо Канте с Фабинью ничего не смогли поделать с Аль-Раедом под руководством Игора Йовичевича.
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Заметим, что хозяева уже на 12-й минуте остались в меньшинстве, но это не помешало им свести первый тайм к результативной ничьей. Однако уже после перерыва Аль-Раед забил еще дважды, доведя дело до сенсационной победы, благодаря которой подопечные Йовичевича покинули зону вылета. Аль-Иттихад остался на шестом месте, но отставание от лидера теперь составляет 22 очка.