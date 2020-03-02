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"Він нагадував мені Дрогба": Бангура назвав найкращого нападника Динамо після Шевченка

08:00 1169 Читать на русском
"Він нагадував мені Дрогба": Бангура назвав найкращого нападника Динамо після Шевченка
Ісмаель Бангура / фото з відкритих джерел

Згадуючи період виступів за київське Динамо, гвінейський форвард Ісмаель Бангура відзначив сильні сторони свого тодішнього партнера по атаці.

"З Мілевським було приємно грати. Він – безумовно сильний футболіст. Якщо він хоче грати, це топ! Якщо ні – йому байдуже – нічого не буде. Після Шевченка, це найкращий нападник, який був у Динамо. Артем – потужний, неймовірно добре тримає мяч, мені він нагадував Дрогба", – цитує Бангура FootballHub.

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Нагадаємо, Бангура виступав за Динамо з 2007 по 2009 рік. У складі "біло-синіх" гвінейський форвард зіграв 46 матчів, у яких забив 28 голів. Влітку 2009 року столичний клуб продав форварда французькому Ренну за 11 млн євро.

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Теги
Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Динамо Ісмаель Бангура Ісмаель Бангура
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