"Він нагадував мені Дрогба": Бангура назвав найкращого нападника Динамо після Шевченка

Згадуючи період виступів за київське Динамо, гвінейський форвард Ісмаель Бангура відзначив сильні сторони свого тодішнього партнера по атаці.

"З Мілевським було приємно грати. Він – безумовно сильний футболіст. Якщо він хоче грати, це топ! Якщо ні – йому байдуже – нічого не буде. Після Шевченка, це найкращий нападник, який був у Динамо. Артем – потужний, неймовірно добре тримає мяч, мені він нагадував Дрогба", – цитує Бангура FootballHub.

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Нагадаємо, Бангура виступав за Динамо з 2007 по 2009 рік. У складі "біло-синіх" гвінейський форвард зіграв 46 матчів, у яких забив 28 голів. Влітку 2009 року столичний клуб продав форварда французькому Ренну за 11 млн євро.

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