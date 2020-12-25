"Против него играть великолепно. Он один из лучших в мире, а играть против лучших всегда хорошо. Это дополнительно мотивирует постараться забить гол.

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В каждом матче он показывает, насколько это сложно. Приятно встретить его за пределами поля, но также и во время матчей – они становятся более увлекательными", – цитирует Месси Sky Sports.

К слову, Лионель не раз пересекался с Яном Облаком в рамках противостояния Атлетико и Барселоны. Недавно Месси побил достижение Пеле по количеству голов за один клуб. Обновленный рекорд составляет 644 мяча.

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