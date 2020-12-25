"Проти нього грати прекрасно. Він один з найкращих у світі, а грати проти найкращих завжди добре. Це додатково мотивує постаратися забити гол.

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В кожному матчі він показує, наскільки це складно. Приємно зустріти його за межами поля, але також і під час матчів – вони стають більш захопливими", – цитує Мессі Sky Sports.

До слова, Ліонель не раз перетинався з Яном Облаком в рамках протистояння Атлетіко та Барселони. Нещодавно Мессі побив досягнення Пеле за кількістю голів за один клуб. Оновлений рекорд становить 644 м'ячі.

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