"По таланту, потенціалу можу назвати Окріашвілі. На мій погляд, якби йому нічого не завадило, він би міг грати на будь-якому рівні – Барселона, може, під стиль цієї команди. Але він міг грати на найвищому рівні.

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Що йому заважало? Не можу сказати, що він сильно випивав. Щось йому десь в побуті суттєво заважало. Іноді бувало з Окріашвілі, що він приходив в якомусь такому стані на тренування – в очах пристрасть, хоче грати. "О! А що тут всі такі сумні?" Він талановитий і дивний", – сказав Григорчук у програмі "Вацко LIVE".

Нагадаємо, Окріашвілі виступав під керівництвом Григорчука у одеському Чорноморці. Нині Торніке грає за кіпрський Анортосіс.

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