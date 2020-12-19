"Він міг грати на рівні Барселони": Григорчук виділив найсильнішого футболіста, з яким доводилось працювати
Головний тренер солігорського Шахтаря Роман Григорчук поділився думками щодо таланту грузинського півзахисника Торніке Окріашвілі.
"По таланту, потенціалу можу назвати Окріашвілі. На мій погляд, якби йому нічого не завадило, він би міг грати на будь-якому рівні – Барселона, може, під стиль цієї команди. Але він міг грати на найвищому рівні.
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Що йому заважало? Не можу сказати, що він сильно випивав. Щось йому десь в побуті суттєво заважало. Іноді бувало з Окріашвілі, що він приходив в якомусь такому стані на тренування – в очах пристрасть, хоче грати. "О! А що тут всі такі сумні?" Він талановитий і дивний", – сказав Григорчук у програмі "Вацко LIVE".
Нагадаємо, Окріашвілі виступав під керівництвом Григорчука у одеському Чорноморці. Нині Торніке грає за кіпрський Анортосіс.
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