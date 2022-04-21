"Что будет с Рафаиловым – х*й его знает, но его не будет. Думаю, что вообще. Почему-то мне так кажется. Думаю, что когда он посмотрит видео со мной, то он или повесится или сам застрелится. У него это старческое дошло до маразма, что он такую ху*ню начал морозить, что даже сам не понимал, что он говорит. Думаю, он все понимает. У него же в Украине родственников много, а мы его пригласим в гости.

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Подумает, что я ему угрожаю? На что он нужен, чтобы я ему угрожал? Я называю вещи своими именами. Выходит чувак на улицу, а ему падает кирпич на голову. При чем здесь Поворознюк, бл*ть? Выходит из дома, а к калитке граната привязана российская. При чем Поворознюк к российской гранате в Ростове-на-Дону?" – отметил Поворознюк в шоу Бомбардир.

Напомним, экс-руководитель луганского клуба сейчас живет в стране-агрессоре. После российского вторжения в Украину Рафаилов в лучших традициях тамошней пропаганды заявил, что нашу территорию "освобождают от укронацистов".

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