"Що буде з Рафаїловим – х*й його зна, але його не буде. Думаю, що взагалі. Чомусь мені так здається. Думаю, що коли він подивиться відео зі мною, то він або повіситься, або сам застрелиться. У нього оце старече дійшло до маразму, бл*ть, що він таку ху*ню почав морозити, що навіть сам не розумів, що він каже. Думаю, що він все розуміє. У нього ж в Україні родичів є багато, а ми його запросимо в гості.

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Подумає, що я йому погрожую? На х*й він потрібен, щоб я йому погрожував? Я називаю речі своїми іменами. Виходить чувак на вулицю, а йому падає цеглина на голову. При чому тут Поворознюк, бл*ть? Виходить з дому, а до хвіртки граната прив’язана російська. При чому Поворознюк до російської гранати у Ростові-на-Дону?" – зазначив Поворознюк у шоу Бомбардир.

Нагадаємо, екс-керівник луганського клубу зараз живе в країні-агресорі. Після російського вторгнення в Україну Рафаїлов у найкращих традиціях тамтешньої пропаганди заявив, що нашу територію "звільняють від укронацистів".

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