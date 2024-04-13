"Очень странно слышать это именно от представителя Эстонии, потому что именно Эстония – одна из стран, которые больше всего поддерживают сегодня Украину. И даже тот объем помощи, которая предоставляется, 1,26% от ВВП. Мне кажется, Эстония сегодня как никто осознает важность этой борьбы.

Капитан сборной Эстонии опозорился заявлениями о российско-украинской войне и потерял повязку

Даже генеральный директор их службы внешней разведки сегодня бьет тревогу, что Россия уже готовит армию для новой войны – войны против стран НАТО. И я считаю, что данный футболист должен быть благодарен Украине, благодарен своей стране, которая помогает нашим бойцам, благодарен странам Европы, уже за то, что он может сегодня играть в футбол, а не готовить оружие к бою.

Сегодня такой момент, когда каждый должен осознавать ответственность за каждое сказанное слово и свою позицию. В частности, и спортивные организации также несут очень большую ответственность, потому что они играют серьезную роль и очень сильно влияют на настроения в обществе.

Каждый должен понимать, что Россия не планирует останавливаться на Украине. Если бы не героическое сопротивление украинского народа, то сегодня под вопросом было бы вообще проведение Олимпийских игр во Франции. Потому что российское кровавое нашествие уже могло бы докатиться и туда", – сказал Бедный в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Напомним, эстонский футбольный союз уже вызвал Васильева на разговор, после которого 39-летний футболист отказался от капитанской повязки, хотя и отметил, что просто пацифист и преданный Эстонии.

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій