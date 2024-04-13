"Дуже дивно чути це саме від представника Естонії, тому що саме Естонія – одна з країн, які найбільше підтримують сьогодні Україну. І навіть той об'єм допомоги, яка надається, 1,26% від ВВП. Мені здається, Естонія сьогодні як ніхто усвідомлює важливість цієї боротьби.

Капітан збірної Естонії осоромився заявами про російсько-українську війну та втратив пов'язку

Навіть генеральний директор їхньої служби зовнішньої розвідки сьогодні б'є на сполох, що Росія вже готує армію для нової війни – війни проти країн НАТО. І я вважаю, що даний футболіст має бути вдячний Україні, вдячний своїй країні, яка допомагає нашим бійцям, вдячний країнам Європи, вже через те, що він може сьогодні грати в футбол, а не готувати зброю до бою.

Сьогодні такий момент, коли кожен має усвідомлювати відповідальність за кожне сказане слово і свою позицію. Зокрема, і спортивні організації також несуть дуже велику відповідальність, тому що вони відіграють серйозну роль і дуже сильно впливають на настрої в суспільстві.

Кожен має розуміти, що Росія не планує зупинятися на Україні. Якби не героїчний опір українського народу, то сьогодні під питанням було б взагалі проведення Олімпійських ігор у Франції. Тому що російська кривава навала вже могла б докотитися і туди", – сказав Бідний в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Нагадаємо, естонський футбольний союз вже викликав Васильєва на розмову, після якої 39-річний футболіст відмовився від капітанської пов'язки, хоча й наголосив, що просто пацифіст і відданий Естонії.

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій