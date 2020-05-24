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Боруссия М – Байер: видео дубля Хаверца и обзор центрального матча уик-энда

10:29 20 Читати українською
Боруссия М – Байер: видео дубля Хаверца и обзор центрального матча уик-энда
Боруссия М – Байер: видео голов и обзор матча

Байер на выезде переиграл гладбахскую Боруссию (1:3) в рамках 27 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

52’ Маркус Тюрам
 
Кай Хаверц 7’
Кай Хаверц 58’
Свен Бендер 81’
7’ Кай Хаверц
52’ Маркус Тюрам
58’ Кай Хаверц
81’ Свен Бендер

Леверкузен открыл счет на 7 минуте после реактивной атаки. Беллараби вывел Хаверца один на один с вратарем – "наследный принц немецкого футбола" отлично распорядился шансом.

Гладбах ответил сразу после перерыва. Зоммер в своем стиле вырезал пас из глубины на Тюрама. Маркус зацепился за мяч, открылся под передачу Плеа и расстрелял ворота гостей.

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Байер во второй раз повел в счете, когда арбитр после просмотра VAR поставил неоднозначный пенальти за фол Ельведи против Баллараби. Хаверц реализовал 11-метровый, оформив дубль.

Точку в матче поставил Свен Бендер – Демирбай идеально подал ему на голову со штрафного. В итоге – 1:3. Байер на выезде переиграл прямого конкурента и вышел на третье место Бундеслиги.

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