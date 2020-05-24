Боруссия М – Байер: видео дубля Хаверца и обзор центрального матча уик-энда

Боруссия М – Байер: видео голов и обзор матча

Байер на выезде переиграл гладбахскую Боруссию (1:3) в рамках 27 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Леверкузен открыл счет на 7 минуте после реактивной атаки. Беллараби вывел Хаверца один на один с вратарем – "наследный принц немецкого футбола" отлично распорядился шансом.

Гладбах ответил сразу после перерыва. Зоммер в своем стиле вырезал пас из глубины на Тюрама. Маркус зацепился за мяч, открылся под передачу Плеа и расстрелял ворота гостей.

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Байер во второй раз повел в счете, когда арбитр после просмотра VAR поставил неоднозначный пенальти за фол Ельведи против Баллараби. Хаверц реализовал 11-метровый, оформив дубль.

Точку в матче поставил Свен Бендер – Демирбай идеально подал ему на голову со штрафного. В итоге – 1:3. Байер на выезде переиграл прямого конкурента и вышел на третье место Бундеслиги.

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