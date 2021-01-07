Финансовые возможности Арсенала не позволяют клубу справиться с реальностью.

Руководство Арсенала обратилось за помощью в банк и получило кредит в более 130 млн евро, сообщает официальный сайт клуба.

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Эти средства будут направлены на решение финансовых проблем "канониров", которые возникли из-за COVID-19. Клуб обязался вернуть деньги до лета 2021 года.

После 17-ти туров нынешнего розыгрыша АПЛ подопечные Микеля Артеты расположились на 11-й месте, отставая от лидера на 10 очков.

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