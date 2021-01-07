Арсенал взял космический кредит для борьбы с последствиями пандемии
19:45 - Читати українською
Финансовые возможности Арсенала не позволяют клубу справиться с реальностью.
Руководство Арсенала обратилось за помощью в банк и получило кредит в более 130 млн евро, сообщает официальный сайт клуба.
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Эти средства будут направлены на решение финансовых проблем "канониров", которые возникли из-за COVID-19. Клуб обязался вернуть деньги до лета 2021 года.
После 17-ти туров нынешнего розыгрыша АПЛ подопечные Микеля Артеты расположились на 11-й месте, отставая от лидера на 10 очков.
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