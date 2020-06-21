"Он был гадким утенком": Кварцяный вспомнил, как сделал из Шевчука будущую звезду сборной Украины

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился рецептом кропотливой работы с футболистами на примере Вячеслава Шевчука.

"Работа тренера, это не просто свисток и пошел домой после тренировки. Надо ежедневно работать с футболистами. Например, Слава Шевчук. Он левша, правая у него была для ходьбы. В Хмельницкий (в Подолье – прим.) я его забрал в 16 лет. Сказал ему: "Вот стенка, работай правой ногой, тогда все будет гармонично. Иначе – не будешь классным игроком. 30% левша должен правой играть".

Кварцяный: Кто не подходит к судьям – никогда не будет играть в еврокубках

Блохин говорил, что лучше одна сильная левая, чем обе слабых. Но Шевчук же был высокий, гадкий утенок, у него была закрепощенная координация. Я сказал, что ему нужна аэробика, зарядка, растяжка, нужно работать с мячом и туловищем. Во время командной тренировки все не успеешь, нужно после него оставаться.

Я его ставил в системе с тремя защитниками на двойную функцию – и центральный, и левый. Плюс как левый хав – вперед работать. Отборы, перехваты – левая нога. Но правая тоже должна работать. Говорил, что буду ставить его и правым защитником, чтобы и правая работала.

Шевчук достиг своей популярности, своей квалификации, в сборной у него был серьезный этап. Для меня важно, чтобы игрок до сборной дотянулся. Мы ему предлагали – он выполнял. Очень старался, он очень трудолюбивый, профессионал. Поэтому и добился", – сказал Кварцяный в программе "Вацко Live".

Напомним, Кварцяный тренировал Шевчука сначала в хмельницком Подолье, а затем в запорожском Металлурге, откуда Вячеслав и перешел в Шахтер.

"Випив, поспав і забив три голи": перший легіонер Кварцяного сподобався Динамо, грав із Барсою і не витримав у Шахтарі