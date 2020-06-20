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Кварцяный: Кто не подходит к судьям – никогда не будет играть в еврокубках

15:59 - Читати українською
Кварцяный: Кто не подходит к судьям – никогда не будет играть в еврокубках
Виталий Кварцяный / Фото из открытых источников

Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный откровенно рассказал о работе с судьями.

"Мафия бессмертна. Говорил я такое. Это был крик души после одного из матчей. Меня потом дисквалифицировали на полгода, оштрафовали. Когда писал книгу, решил, что пока не буду об этом рассказывать – оставлю на десерт. Потому что если распишу, за что и сколько платят судьям – сделают все, чтобы я не работал тренером. У нас же быстро найдут повод.

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Нужно к судьям подходить, чтобы не мешали играть. Все подходили, и я подходил. Если бы не подходил – вообще бы не было смысла играть. А за это никто не отвечает. Арбитры просто не судят квалифицированно. Говорят, арбитр УПЛ получает 12 тысяч в месяц. Да, это мало. Но все знают, что за этим государственным решением кроются другие доходы, которые имеют судьи. Современные судьи тоже.

Кто не подходит к судьям – никогда не будет играть в еврокубках. Это 100%. Пусть мне никто из руководителей крупных клубов или команд из еврокубков не рассказывает сказки о соломенном бычке. Я знаю точно. Оно у нас продолжается. Не так откровенно, как прежде. Сейчас просто судьи не могут", – сказал Кварцяный в программе Вацко Live.

Напомним, Кварцяный тренировал Волынь с 1994 по 1996, 2000 по 2012 и с 2013 по 2017 годы.

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