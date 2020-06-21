"Він був гидким каченям": Кварцяний пригадав, як зробив з Шевчука майбутню зірку збірної України

Відомий український тренер Віталій Кварцяний поділився рецептом кропіткої роботи з футболістами на прикладі В'ячеслава Шевчука.

"Робота тренера, це ж не просто свисток і пішов додому після тренування. Треба щодня працювати з футболістами. Для прикладу, Слава Шевчук. Він лівша, права у нього була для ходьби. У Хмельницький ( у Поділля – прим.) я його забрав в 16 років. Сказав йому: "Ось стінка, працюй правою ногою, тоді все буде гармонійно. Інакше – не будеш класним гравцем. 30% лівша повинен правою грати".

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Блохін казав, що краще одна сильна ліва, ніж обидві слабких. Але Шевчук же був високий, гидке каченя, у нього була скута координація. Я сказав, що йому потрібна аеробіка, зарядка, розтяжка, потрібно працювати з м'ячем і тулубом. Під час командного тренування все не встигнеш, потрібно після нього залишатися.

Я його ставив в системі з трьома захисниками на подвійну функцію – і центральний, і лівий. Плюс як лівий хав – вперед працювати. Відбори, перехоплення – ліва нога. Але права теж повинна працювати. Говорив, що буду ставити його і правим захисником, щоб і права працювала.

Шевчук досяг своєї популярності, своєї кваліфікації, у збірній у нього був серйозний етап. Для мене важливо, щоб гравець до збірної дотягнувся. Ми йому пропонували – він виконував. Дуже старався, він страшенно працьовитий, професіонал. Тому і домігся", – сказав Кварцяний у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Кварцяний тренував Шевчука спочатку у хмельницькому Поділлі, а згодом у запорізькому Металурзі, звідки В'ячеслав і перейшов у Шахтар.

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