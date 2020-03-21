"Он борется, как чемпион, но надежда почти нулевая": экс-президент Реала находится в критическом состоянии

Лоренсо Санс-младший заявил, что самочувствие его отца, которому диагностировали коронавирус COVID-19, остается крайне плохим.

Бывший президент Реала Лоренсо Санс, который на днях был госпитализирован с коронавирусом, находится в больнице в тяжелом состоянии. В течение последних двух суток ситуация только ухудшается. Об этом рассказал сын экс-функционера мадридского клуба Лоренсо Санс-младший.

"Все остается так, как было. Он борется, как чемпион, но сил у него все меньше. Надежда практически нулевая, но пусть наша поддержка позволит случиться чуду", – написал Санс-младший в Twitter.

Ситуацию осложняет еще и то, что у Лоренсо Санса ранее были серьезные проблемы со здоровьем – в течение последних лет он страдает почечной недостаточностью и гипертонией.

Лоренсо Санс был президентом Реала с 1995 по 2000 год. При нем мадридцы выиграли Лигу чемпионов 1997/98, обыграв в финале Ювентус.

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