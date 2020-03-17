Экс-президент Реала в тяжелом состоянии попал в больницу – у него диагностирован коронавирус

Бывший президент мадридского Реала Лоренсо Санс попал в отделение интенсивной терапии одной из клиник столицы Испании.

76-летнего мужчину доставили в больницу после того, как в течение трех дней у него была лихорадка, информирует Marca. Он прошел тест на коронавирус COVID-19, результат которого был положительным.

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Напомним, Санс был президентом Реала с 1995 по 2000 год. На этом посту его заменил нынешний руководитель Королевского клуба Флорентино Перес.

К слову, мадридский клуб был одним из первых в Испании, в котором зафиксировали проявления болезни – 12 марта один из игроков баскетбольной команды заболел коронавирусом, после чего клуб пошел на карантин.

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