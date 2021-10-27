Ассистент главного тренера полтавчан Александр Мельник расхвалил свою команду за волевой поединок против Вереса в 1/8 финала Кубка Украины (3:1).

"Команда и тренерский штаб довольны результатом и содержанием игры. Действительно, был кубковый матч, и не легко он нам в первом тайме дался.

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До гола Кане у хозяев были хорошие моменты. Отметил бы Диму Ризныка, который сейчас – это половина команды. Он спасал и спасает.

Во втором тайме мы понимали, что Верес пойдет вперед. Ведь терять ему было нечего. Но тут у нас случился второй гол и удаление у хозяев, и им стало действительно тяжело. Мы же доигрывали на кураже.

Задание Ворсклы в Кубке Украины? Пробиваться дальше. Все будет зависеть от жребия", – сказал Мельник в комментарии каналу "Футбол".

Ворскла вышла в четвертьфинал Кубка Украины, уверенно обыграв Верес на выезде