"Он – половина команды": тренер Ворсклы назвал главного виновника прохода полтавчан в четвертьфинал Кубка Украины
Ассистент главного тренера полтавчан Александр Мельник расхвалил свою команду за волевой поединок против Вереса в 1/8 финала Кубка Украины (3:1).
"Команда и тренерский штаб довольны результатом и содержанием игры. Действительно, был кубковый матч, и не легко он нам в первом тайме дался.
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До гола Кане у хозяев были хорошие моменты. Отметил бы Диму Ризныка, который сейчас – это половина команды. Он спасал и спасает.
Во втором тайме мы понимали, что Верес пойдет вперед. Ведь терять ему было нечего. Но тут у нас случился второй гол и удаление у хозяев, и им стало действительно тяжело. Мы же доигрывали на кураже.
Задание Ворсклы в Кубке Украины? Пробиваться дальше. Все будет зависеть от жребия", – сказал Мельник в комментарии каналу "Футбол".
Ворскла вышла в четвертьфинал Кубка Украины, уверенно обыграв Верес на выезде