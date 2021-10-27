Асистент головного тренера полтавців Олександр Мельник розхвалив свою команду за вольовий поєдинок проти Вереса в 1/8 фіналу Кубка України (3:1).

"Команда та тренерський штаб задоволені результатом та змістом гри. Справді, був кубковий матч і не легко він нам у першому таймі дався.

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До гола Кане господарі мали хороші моменти. Відзначив би Діму Різника, який зараз – це половина команди. Він рятував і рятує.

У другому таймі ми розуміли, що Верес піде вперед. Адже втрачати йому було нічого. Але тут у нас стався другий гол і вилучення у господарів, і їм стало справді важко. Ми ж догравали на куражі.

Завдання Ворскли у Кубку України? Пробиватись далі. Все залежатиме від жеребу", – сказав Мельник у коментарі каналу "Футбол".

Ворскла вийшла у чвертьфінал Кубка України, впевнено перегравши Верес на виїзді