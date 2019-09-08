"Он – не Месси": игроки Манчестер Юнайтед обрадовались уходу Санчеса в Интер

Футболисты Манчестер Юнайтед не расстроены переходом форварда Алексиса Санчеса в миланский Интер.

Алексис Санчес после перехода в Манчестер Юнайтед зимой 2018 года был самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, зарабатывая 500 тысяч фунтов в неделю.

Интер официально объявил о переходе Санчеса

Чилиец не смог проявить себя должным образом на Олд Траффорд и вслед за Ромелу Лукаку перебрался в Интер. Правда, Алексис перешел на правах аренды.

По информации The Sun, игроки "красных дьяволов" обрадовались этой новости, заявляя между собой, что Санчес получал слишком много и не заслуживал такой зарплаты. Один из футболистов даже сказал: "Он – не Месси, почему ему должны столько платить".

ПСЖ провел замечательную трансферную кампанию, но из-за Неймара и Икарди рискует утонуть в скандалах