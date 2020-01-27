"Он – как Неймар", – Шепелев назвал игрока Динамо, который приятно поразил его на тренировочном сборе

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев отметил игру своего одноклубника Йосипа Пиварича в товарищеских матчах на тренировочном сборе в Турции.

"Голы Пиварича в ворота Динамо Брест? Он вообще показывает себя на этом сборе, как Неймар. Очень хорошо играет на этой позиции. Мы шутим, что Вербич уже может не восстанавливаться, ведь есть левый хавбек. Дай Бог, чтобы Пиварич и дальше забивал в течение сезона.

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Почему полузащитники Динамо сейчас забивают больше, чем нападающие? Видимо, соперники следят за нападающим и не ждут, когда полузащитник может забежать в зону. Все внимание уходит на форвардов, поэтому полузащитников оставляют открытыми. Даже сегодня, когда Дуэлунд забил, все пошли на Соля, и Миккел остался один", – цитирует Шепелева официальный сайт Динамо.

Напомним, что слева в полузащите в Динамо выступают Карлос Де Пена и Беньямин Вербич. Также в течение сезона на этой позиции действовали Виктор Цыганков и Георгий Цитаишвили.

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