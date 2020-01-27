"Він – як Неймар", – Шепелєв назвав гравця Динамо, який приємно вразив його на тренувальному зборі

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв відзначив гру свого одноклубника Йосіпа Піваріча у товариських матчах на тренувальному зборі в Туреччині.

"Голи Піваріча у ворота Динамо Брест? Він взагалі показує себе на цьому зборі, як Неймар. Дуже добре грає на цій позиції. Ми жартуємо, що Вербіч вже може не відновлюватися, адже є лівий хавбек. Дай Бог, щоб Піваріч і далі забивав протягом сезону.

Динамо – Динамо Брест – 3:0 – відео голів

Чому півзахисники Динамо зараз забивають більше, ніж нападники? Мабуть, суперники стежать за нападником і не чекають, коли півзахисник може забігти в зону. Вся увага йде на форвардів, тому півзахисників залишають відкритими. Навіть сьогодні, коли Дуелунд забив, всі пішли на Соля, і Міккел залишився один", – цитує Шепелєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що зліва в півзахисті у Динамо виступають Карлос Де Пена і Беньямін Вербіч. Також протягом сезону на цій позиції діяли Віктор Циганков і Георгій Цітаішвілі.

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