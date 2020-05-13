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Ольмо объяснил, почему вместо Барселоны оказался в Бундеслиге

12:29 48 Читати українською
Ольмо объяснил, почему вместо Барселоны оказался в Бундеслиге
Дани Ольмо / Getty images

Испанский полузащитник РБ Лейпциг Дани Ольмо не сомневался, выбирая немецкий клуб местом продолжения карьеры.

"Возможно, это не вопрос ко мне. Этого не произошло, и я не уверен, что это вообще был это реальный вариант. В прессе всегда было много публикаций, но я был счастлив в Хорватии. Я знал, что рано или поздно придет момент ухода. Лейпциг был одним из клубов, которые проявили ко мне наибольше интереса. Вот почему мы решили переехать сюда.

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Да, я бы хотел поиграть в Ла Лиге. Я уже говорил это в прошлом. Было бы замечательно сыграть в чемпионате своей страны. Ла Лига – один из лучших чемпионатов в мире, очень конкурентоспособен. Так почему бы и нет?" – цитирует Ольмо Goal.

Напомним, Ольмо был одним из лидеров загребского Динамо в Лиге чемпионов, испанец отметился двумя голами в шести матчах группового этапа, в частности, огорчил донецкий Шахтер в поединке на ОСК Металлист. В январе хавбек перебрался в РБ Лейпциг за 20 млн евро.

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Барселона Барселона Испания Динамо Загреб Динамо Загреб РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дани Ольмо Дани Ольмо
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