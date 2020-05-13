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Ольмо пояснив, чому замість Барселони опинився в Бундеслізі

12:28 331 Читать на русском
Ольмо пояснив, чому замість Барселони опинився в Бундеслізі
Дані Ольмо / Getty images

Іспанський півзахисник РБ Лейпциг Дані Ольмо не сумнівався, обираючи німецький клуб місцем продовження кар'єри.

"Можливо, це не питання до мене. Цього не сталося, і я не впевнений, чи це взагалі був це реальний варіант. У пресі завжди було багато публікацій, але я був щасливий в Хорватії. Я знав, що рано чи пізно прийде момент відходу. Лейпциг був одним із клубів, які проявили до мене найбільше інтересу. Ось чому ми вирішили переїхати сюди.

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Так, я б хотів пограти в Ла Лізі. Я вже говорив це у минулому. Було б чудово зіграти у чемпіонаті своєї країни. Ла Ліга – один з найкращих чемпіонатів у світі, дуже конкурентоспроможний. Так чому б і ні?" – цитує Ольмо Goal.

Нагадаємо, Ольмо був одним із лідерів загребського Динамо в Лізі чемпіонів, іспанець відзначився двома голами в шести матчах групового етапу, зокрема, засмутив донецький Шахтар у поєдинку на ОСК Металіст. В січні хавбек перебрався у РБ Лейпциг за 20 млн євро.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Динамо Загреб Динамо Загреб РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дані Ольмо Дані Ольмо
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