Олимпик отказывается от переноса матча с Карпатами – дончане вспомнили старую обиду, – СМИ

Судьба матча 27 тура УПЛ между Карпатами и Олимпиком остается под вопросом.

"По нашей информации, Олимпик отказывается идти на любые уступки по их матчу против Карпат в следующем туре УПЛ. Карпаты только сегодня вышли из карантина, поэтому просят сместить матч на вторник и перенести игру в Киев, где менее тяжелая ситуация с коронавирусом (соответственно, второй матч провести уже во Львове). Но Олимпик занял принципиальную позицию.

Олимпик во второй раз вернул воспитанника Шахтера

Конечно, Олимпик не обязан помогать Карпатам, тем более, это их соперник в борьбе за выживание (хотя в самом донецком клубе целятся в зону плей-офф за еврокубки). Но, похоже, Олимпик просто вспомнил старую обиду – когда в 2016 году Карпаты отказались играть на замерзшем поле сумского стадиона", – говорится на странице ТаТоТаке в Facebook.

Напомним, Карпаты пропустили три тура УПЛ из-за вспышки COVID-19 в команде, но "львы" уже вернулись к тренировкам и готовятся к выходу из карантина.

"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітра