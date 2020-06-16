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Олимпик отказывается от переноса матча с Карпатами – дончане вспомнили старую обиду, – СМИ

18:11 59 Читати українською
Олимпик отказывается от переноса матча с Карпатами – дончане вспомнили старую обиду, – СМИ
Карпаты – Олимпик / Сайт львовян

Судьба матча 27 тура УПЛ между Карпатами и Олимпиком остается под вопросом.

 

"По нашей информации, Олимпик отказывается идти на любые уступки по их матчу против Карпат в следующем туре УПЛ. Карпаты только сегодня вышли из карантина, поэтому просят сместить матч на вторник и перенести игру в Киев, где менее тяжелая ситуация с коронавирусом (соответственно, второй матч провести уже во Львове). Но Олимпик занял принципиальную позицию.

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Конечно, Олимпик не обязан помогать Карпатам, тем более, это их соперник в борьбе за выживание (хотя в самом донецком клубе целятся в зону плей-офф за еврокубки). Но, похоже, Олимпик просто вспомнил старую обиду – когда в 2016 году Карпаты отказались играть на замерзшем поле сумского стадиона", – говорится на странице ТаТоТаке в Facebook.

Напомним, Карпаты пропустили три тура УПЛ из-за вспышки COVID-19 в команде, но "львы" уже вернулись к тренировкам и готовятся к выходу из карантина.

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