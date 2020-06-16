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Олімпік відмовляється від перенесення матчу з Карпатами – донеччани пригадали стару образу, – ЗМІ

18:08 269 Читать на русском
Олімпік відмовляється від перенесення матчу з Карпатами – донеччани пригадали стару образу, – ЗМІ
Карпати – Олімпік / Сайт львів'ян

Доля матчу 27 туру УПЛ між Карпатами і Олімпіком залишається під питанням.

 

"За нашою інформацією, Олімпік відмовляється йти на будь-які поступки щодо їхнього матчу проти Карпат в наступному турі УПЛ. Карпати лише сьогодні вийшли з карантину, тому просять змістити матч на вівторок і перенести гру в Київ, де менш важка ситуація з коронавірусом (відповідно, другий матч провести вже у Львові). Але Олімпік зайняв принципову позицію.

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Звісно, Олімпік не зобовязаний допомагати Карпатам, тим більше, це їхній суперник в боротьбі за виживання (хоча в самому донецькому клубі ціляться на зону плей-оф за єврокубки). Але, схоже, Олімпік просто пригадав стару образу – коли в 2016 році Карпати відмовились грати на замерзлому полі сумського стадіону", – йдеться на сторінці ТаТоТаке у Facebook.

Нагадаємо, Карпати пропустили три тури УПЛ через спалах COVID-19 в команді, але "леви" вже повернулись до тренувань та готуються до виходу з карантину.

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