Олимпик во второй раз вернул воспитанника Шахтера

Олимпик усилился центральным защитником Виталием Гошкодерей.

Опытный защитник появился в заявке дончан на официальном сайте УПЛ.

Олимпик – Львов – 2:0 – видео голов и обзор матча

Последним клубом Гошкодери был Черноморец, который он покинул в декабре прошлого года. В первой половине текущего розыгрыша Первой лиги успел провести 16 матчей, отличился 2 голами. В Олимпике 32-летний игрок получил номер 99.

Гошкодеря воспитывался в Шахтере, однако за первую команду "горняков" не провел ни одного матча. Это будет его третий заход в Олимпик после сезона 2008/09 (аренда) и 2015-2017 годов на правах полноценного игрока.

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